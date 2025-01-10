Вашингтон, 10 января, 2025, 05:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером предложил бывшему президенту Бараку Обаме найти место, чтобы обсудить ряд вопросов. К такому выводу пришёл эксперт по чтению по губам Джереми Фримен.

Samuel Corum/Global Look Press

В беседе с газетой New York Post Фримен заявил, что Трамп предложил Обаме найти «тихое место» для беседы.

«Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место как-нибудь. Это важный вопрос, и мы должны обсудить его не здесь, чтобы разобраться с ним, безусловно, сегодня», — расшифровал эксперт возможную речь Трампа.

По мнению Фримена, избранный президент и экс-лидер обсуждали международные соглашения, однако неизвестно — какое именно. Так, отмечает эксперт, Трамп в один момент наклонился к Обаме и рассказал, что отказался от некоего договора из-за плохих условий.

Как передавало ИА Регнум, Fox News сообщило, что действующий президент США Джо Байден задремал во время церемонии прощания с Картером. На церемонии прощания, помимо Трампа, Байдена и Обамы, также присутствовали экс-лидеры США Билл Клинтон и Джордж Буш, а также их жёны Хиллари Клинтон и Лора Буш.

Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

По распоряжению Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со Картера в течение 30 дней после дня траура 9 января. Таким образом, флаги будут оставаться приспущенными и во время инаугурации Трампа, который заявил, что этому будут рады и счастливы демократы. Трамп считает, что им данный факт вскружил голову.

Позже Байден заявил, что не отменит своё решение о спущенных флагах из-за инаугурации Трампа.