Токио, 10 января, 2025, 05:48 — ИА Регнум. Решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и трёх банков из России, а также в отношении нескольких компаний и одного физлица из восьми стран мира приняли власти Японии. Об этом 10 января сообщается на сайте МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Под санкционные меры предполагающие заморозку активов, попали: гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, генеральный директор «ПСВ Технологии» Сергей Петров, глава НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и ещё семь лиц.

Среди организаций в санкционном списке значатся: Московский институт теплотехники, НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, специальное конструкторское бюро «Турбина», НПО электромеханики, Алексинский химический комбинат и другие. Также санкции введены в отношении ЦМРБанка, РФК Банка и Тимер Банка.

В отношении ещё 22 российских компаний и организаций вводятся ограничения на экспорт. Такие же меры распространены на 18 китайских компаний, одну компанию из ОАЭ, одну из Казахстана, одну из Таиланда, две из Киргизии, и на восемь из Турции. Кроме того, при обнаружении заморозят активы одного гражданина КНДР и грузинского MRB Bank.

Дополнительно в Россию запрещен экспорт капсаицина, используемого в промышленности, и 335 видов товаров, включая детали для спецтехники и инструменты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте, Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине. Также Исиба указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.