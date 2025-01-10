Берлин, 10 января, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус, заблокировал офис канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 9 января сообщил журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Уточняется, что министры предполагали предоставить новую помощь Киеву до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. Эксперты в минобороны заранее подготовили список вооружений, в который вошли три системы ПВО IRIS-T, а также снаряды, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Через бюджетный комитет бундестага планировалось проведение €3 млрд как дополнительных расходов, эта лазейка уже использовалась правительством ФРГ для предоставления помощи Украине.

Таким образом Бербок и Писториус хотели подать сигнал, что Германия продолжит поддерживать Украину и на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Однако офис федерального канцлера неофициально разъяснил, что дополнительный пакет военной помощи одобрен не будет. В канцелярии Шольца заявили, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, и указали на то, что у Германии достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет ФРГ на 2025 год предусматривает на помощь Украине около €4 млрд.

В свою очередь, в Социал-демократической партии Германии предположили, что Шольц не рискует объявлять о новой помощи Киеву в разгар предвыборной гонки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Германии в 2025 году продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы поддержки сократятся по сравнению с 2024 годом. При этом, как ожидается, Берлин не будет главным инициатором урегулирования конфликта на Украине и станет строить свою политику в этом вопросе в зависимости от позиции Евросоюза, США и Киева. Вместе с тем Германия — это второй по величине донор помощи для Украины, она уступает в этом вопросе только США.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря 2024 года рассказал, что свыше 30 стран направили Киеву финансовую помощь на сумму 350 млрд долларов, из них на военные нужды — порядка 170 млрд долларов. Он отметил, что особо активно Украине помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Украине только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.