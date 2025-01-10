Вильнюс, 10 января, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Президент Литвы Гинатас Науседа назвал Калининградскую область «Малой Литвой» и призвал сохранить последние следы литовской культуры в российском полуэксклаве.

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», — высказал своё мнение Науседа в соцсети X (бывший Twitter), комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в посёлке Чистые Пруды.

По утверждению Науседы, Калининград якобы должен быть переименован в Караляучус.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучус никогда не станет Калининградом», — считает Науседа.

Красная армия освободила Кёнигсберг в ходе Восточно-Прусской операции в апреле 1945 года, потеряв, по оценкам историков, более 126 тыс. солдат. После окончания войны, согласно Потсдамскому соглашению, территория Восточной Пруссии была разделена между Советским Союзом и Польшей. Западная часть территории, включая город Кёнигсберг, была передана Советскому Союзу. В июле 1945-го город был переименован в Калининград в честь партийного деятеля Михаила Калинина.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом. В ходе обсуждения вопроса о размещении бригады войск Германии в Литве Писториус заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией.

В Германии получила широкое распространение риторика реваншизма, который прикрывается демократическими разговорами о «нерукопожатности» России, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум немецкий политолог Владимир Сергиенко.

С инициативами о «переименовании» Калининграда ранее в 2023 году выступали также в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. При этом Государственная комиссия Литвы по языку отклонила предложение двух депутатов парламента об официальном «переименовании» Калининграда в Караляучюс. В Польше решение о «переименовании» российского города в Крулевец в июне 2023 года вступило в силу, и в ряде регионов страны начали менять дорожные указатели.