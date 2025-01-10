Москва, 10 января, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Александр Толмачёв на фоне лесных пожаров в Калифорнии призвал российского актёра Алексея Воробьёва вернуться в Россию из США.

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Алексей Воробьев

«Среди кадров из пылающего Лос-Анджелеса было неожиданным увидеть ролики Алексея Воробьёва… Голливудское жильё под угрозой, сама «фабрика грёз» охвачена огнём. Самое время возвращаться в Москву — у нас свежо во всех смыслах», — приводит «РИА Новости» слова Толмачёва.

Как отметил парламентарий, «дома — безопаснее». Кроме этого, Толмачёв заявил, что российская киноиндустрия расцветает и набирает обороты.

Как передавало ИА Регнум, Воробьёва эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров. Перед эвакуацией артист опубликовал фотографию, на которой виден дым и разгорающийся пожар. Эту ситуацию актёр назвал «абсолютной катастрофой».

36-летний Воробьёв сообщил, что имущество спасти не удалось, однако с ним его пёс по кличке Моцарт. Отмечается, что сначала певец уехал в сторону пляжа, а затем добрался до отеля.

Утром 7 января на севере Лос-Анджелеса произошёл пожар. Скорость разносившего огонь ветра достигала 48 км/ч, местами в горах доходя до 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из-за стихийного бедствия из ряда районов были эвакуированы более 80 тыс. человек. Свыше 96 тыс. людей остались без электричества. По последней информации, в результате пожаров погибли как минимум пять человек.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Вместе с этим дома ряда известных голливудских актёров, таких как Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Анна Фэрис и других, сгорели.

Действующий президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, Пентагон направил 10 вертолётов ВМС для тушения природных пожаров в Лос-Анджелесе.