Хельсинки, 10 января, 2025, 02:41 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Финляндии вблизи российской границы в течение нескольких часов курсировал американский разведывательный самолёт RC-135W Rivet Joint. Об этом 9 января проинформировал финский телеканал Yle.

U.S. Air Force Rivet Joint

«Разведывательный самолёт Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел в финском воздушном пространстве. В течение пары часов он курсировал между городами Коувола и Йоэнсуу вдоль восточной границы», — сообщил телеканал.

По данным Yle, самолёт-разведчик вылетел с авиабазы Уэддингтон в Великобритании. Вместе с этим телеканал сообщил, что данный самолёт регулярно курсирует над разными регионами Европы, включая акваторию Чёрного моря.

RC-135W Rivet Joint — это разведывательный самолет, разработанный на базе гражданского авиалайнера Boeing 707. Он используется ВВС США для сбора и анализа разведывательных данных с целью ведения радиотехнической разведки (РТР). Этот самолёт относится к классу самолётов дальней радиолокационной разведки и выполняет задачи по мониторингу и обработке сигналов.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря польская радиостанция RMF FM сообщила, что над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью пролетел американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. Отмечалось, что беспилотник вылетел из американской авиабазы в Сигонелле в Италии, долетел до территории Польши, где облетел Сувалкский коридор вдоль границы с Литвой. После этого БПЛА вернулся на базу. Всего американский беспилотник находился в воздухе 17 часов. По данным радиостанции, полёт проводился в рамках миссии Североатлантического альянса (НАТО).

В марте 2024 года зампредседателя правительства Крыма Георгий Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Чёрным морем. Он выразил мнение, что альянс пытается выведать самые чувствительные точки республики, чтобы передать информацию украинской стороне для ударов по ним.