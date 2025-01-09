Киев, 10 января, 2025, 02:18 — ИА Регнум. Дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд получит Украина по итогам 25-го заседания контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн». Такое заявление 9 января сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Новости Live».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Плюс $2 млрд дополнительных пакетов помощи для Украины», — уточнил Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, на заседании утвердили стратегию поддержки Киева на 2025 год, которую глава киевского режима назвал очень важной для страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский в ходе заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в ФРГ упрекнул союзников Киева за задержки в поставках систем ПВО. Глава киевского режима также призвал западные страны ввести санкции в отношении российского энергетического сектора.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил 9 января о выделении США Киеву пакета военной помощи в размере 500 млн долларов. Он станет последним при администрации действующего американского президента Джозефа Байдена.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.