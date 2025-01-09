Вашингтон, 10 января, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден заснул на церемонии прощания экс-лидером США Джимми Картером, которая состоялась 9 января в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Global Look Press

«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — утверждается в репортаже телеканала.

На церемонии прощания с Картером также присутствовал избранный президент Дональд Трамп с женой Меланьей, а также другие бывшие президенты США, включая Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обаму.

Как передавало ИА Регнум, Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

По распоряжению Байдена флаги США должны быть приспущены из-за национального траура в связи со смертью Джимми Картера в течение 30 дней после дня траура 9 января. Таким образом, флаги будут оставаться приспущенными и во время инаугурации Трампа, который заявил, что этому будут рады и счастливы демократы. Трамп считает, что им данный факт вскружил голову.

Позже Байден заявил, что не отменит своё решениео спущенных флагах из-за инаугурации Трампа.