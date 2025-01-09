В зоне СВО ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ танцора Владимира Ракова
В зоне СВО ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ финалиста российского шоу Ракова
Киев, 10 января, 2025, 01:54 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации был ликвидирован воевавших в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) танцор Владимир Раков, принимавший участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ». Об этом сообщила его знакомая Галина Пеха.
«Шестого января во время выполнения боевого задания погиб мой самый близкий друг и коллега Владимир Раков», — написала Пеха в соцсетях.
По данным украинских СМИ, Раков родился 24 ноября 1995 в Евпатории. В 2019 стал финалистом шоу «Танцы на ТНТ». После начала проведения спецоперации Раков принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, 6 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о ликвидации российского оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне украинской армии, в Харьковской области.
Ранее в этот же день стало известно о ликвидации зятя украинской политической и общественной деятельницы Ирины Фарион — Василия Особы. Это произошло в ходе боестолкновения на северском направлении.