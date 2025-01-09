Киев, 10 января, 2025, 01:54 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации был ликвидирован воевавших в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) танцор Владимир Раков, принимавший участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ». Об этом сообщила его знакомая Галина Пеха.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Шестого января во время выполнения боевого задания погиб мой самый близкий друг и коллега Владимир Раков», — написала Пеха в соцсетях.

По данным украинских СМИ, Раков родился 24 ноября 1995 в Евпатории. В 2019 стал финалистом шоу «Танцы на ТНТ». После начала проведения спецоперации Раков принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о ликвидации российского оппозиционера Ильдара Дадина, воевавшего на стороне украинской армии, в Харьковской области.

Ранее в этот же день стало известно о ликвидации зятя украинской политической и общественной деятельницы Ирины Фарион — Василия Особы. Это произошло в ходе боестолкновения на северском направлении.