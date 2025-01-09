Москва, 10 января, 2025, 01:32 — ИА Регнум. В России суммарную продолжительность вызванной болезнью временной нетрудоспособности работников планируют снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году. Это следует из утверждённого председателем правительства Михаилом Мишутиным единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Rosminzdrav.ru На приеме у врача

«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год — 100%, 2030 год — 85%», — говорится в план.

Отмечается, что ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя в 15%, будут рассматриваться снижение уровня заболеваемости работающего населения за счёт тех россиян, которые ведут здоровый образ жизни, проходя регулярную диспансеризацию и активно занимаются спортом.

В качестве ответственной за достижение данных показателей указана вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как передавало ИА Регнум, в России планируется ввести новый порядок выдачи больничных листов. Согласно проекту приказа, подготовленного Минздравом, он начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Нововведения затронут тех, кто часто берёт больничный. Для россиян, которых в течение полугода признавали нетрудоспособными четыре раза и более, введут ограничение. Листок нетрудоспособности этим гражданам будут выдавать на срок до трёх календарных дней, его продление возможно только по решению врачебной комиссии.

Новые правила предусматривают учёт количества выданных листков нетрудоспособности. Это позволит не учитывать случаи, не связанные с состоянием собственного здоровья, и сосредоточиться на выявлении системных проблем. В Минздраве пояснили, что цель нововведения — улучшить качество оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что максимальную выплату по больничному листу в РФ увеличат. Выплаты по больничному регулярно индексируют, и в ближайшие годы максимальный размер за день вырастет с сегодняшних 4 тыс. рублей до 5,7 тыс. рублей в 2025 году и до 6,8 тыс. рублей — в 2026-м. В 2026 году размер максимальной выплаты по больничному составит 207,6 тыс. рублей в месяц.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что больничные, в том числе по беременности и родам, в 2025 году вырастут в связи с повышением МРОТ.