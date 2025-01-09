Киев, 10 января, 2025, 01:13 — ИА Регнум. Территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) могут начать выдавать повестки сотрудникам критически важных предприятий после 28 февраля из-за процесса продления бронирования со стороны работодателей. Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в эфире Новости. LIVE.

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

«Если до 28 февраля предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, не перебронируют своих работников, то, согласно действующему законодательству о мобилизации, там не предвидены сроки, когда ТЦК будут ждать. То есть уже на следующий день после 28 февраля ТЦК могут всем дать повестки», — заявил украинский парламентарий.

По его словам, работодатели должны будут в течении 72 часов продлить бронь от мобилизации своим сотрудникам после 28 февраля. В течении этих трёх суток, отмечает Федиенко, сотрудники ТЦК могут мобилизовать работников критических предприятий.

«Я уже обратился в кабмин, чтобы они немедленно пересмотрели и внесли изменение в соответствующее постановление. Если они дают 72 часа, то это должно быть 28 февраля, плюс 72 часа, когда ТЦК не должны трогать работника», — добавил нардеп.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование ВСУ приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. В его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. Журналисты добавили, что средний возраст бойцов в ВСУ сейчас составляет 40 лет, поэтому стоит снизить мобилизационный возраст.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, считает российский лидер.