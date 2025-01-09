Берлин, 10 января, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжёлую пневмонию, намерена организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации 20 января. Об этом 9 января пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Отмечается, что представители Трампа и Евросоюза уже провели предварительные переговоры, местом возможной встречи станет поместье американского политика Мар-а-Лаго во Флориде. При этом фон дер Ляйен находится в Германии, где проходит лечение от острой пневмонией, которая осложняет организацию ее встречи с Трампом.

В ходе предвыборной кампании и после победы на выборах американский политик не единожды обещал, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. Также Трамп намерен добиться от стран Европы повышения расходов на оборону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 октября американский журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз готовится к торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах. В публикации также указано, что европейские лидеры усвоили урок во время первого президентства Трампа и более сплочены и полны решимости, чем когда-либо, дать ему отпор.