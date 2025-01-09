Вашингтон, 9 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине возможно урегулировать, но для этого внутри США потребуется сильное лидерство. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель в социальной сети Х.

Patrick Pleul/AP/TASS Илон Маск

«Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — заявил Маск.

По мнению бизнесмена, таким сильным лидером является избранный президент США Дональд Трамп. Маск выразил уверенность в том, что Трамп сможет «довольно быстро» урегулировать и завершить украинский кризис. При этом Маск отказался рассказать подробности о том, как именно Трамп намерен достичь этой цели.

Ранее ИА Регнум сообщало, что команда избранного президента США Трампа в настоящее время пересматривает подход к вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. Беспокойство команды вызывает возможное сравнение их будущих действий по разрешению украинского кризиса с выводом войск из Афганистана при президенте Джозефе Байдене. Отмечается, пересмотр и увеличение Трампом сроков, необходимых для урегулирования ситуации, говорит о новом подходе его команды к данному вопросу.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря рассказал, что уже четыре года не говорил с Трампом, при этом он готов к таким переговорам, если этого захочет избранный глава Белого дома.

7 января Трамп заявил, что знает о готовности президента РФ к переговорам, однако считает такие контакты возможными только после своего официального вхождения в должность. Он также не стал называть приблизительную дату контактов с российским лидером.

Ранее, 22 декабря 2024 года, избранный глава Белого дома также говорил о намерении встретиться с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу.

Путин отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что в ходе переговорного процесса Киеву необходимо учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.