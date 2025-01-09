Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Ущерб от масштабных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, может составить около 50 млрд долларов. Об этом 9 января сообщило издание Financial Times со ссылкой на информацию от американского банка JPMorgan Chase.

Michael Ho Wai Lee/Global Look Press

В письме, которое банк направил своим клиентам, говорится, что потери страховых компаний на этом пожаре составят около 20 млрд долларов, а если огонь не удастся взять под контроль, то потери с большой долей вероятности возрастут. При этом накануне ущерб страховщиков оценивался в два раза меньше — в 10 млрд долларов. Резкое увеличение оценки связано, по мнению аналитиков, с быстрым распространением пожара на новые районы на фоне ограниченных успехов пожарных в борьбе с огнём.

«Ожидания экономических потерь, проистекающих от пожаров, увеличились более чем вдвое со вчерашнего дня до примерно $50 млрд, и мы ожидаем, что размер застрахованного убытка от этого события может превысить $20 млрд», — приводит издание текст письма клиентам от JPMorgan.

Ранее ИА Регнум сообщало, что возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

По последним данным, общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес превысила 11 тысяч гектаров, погибли как минимум пять человек.

Президент США Джозеф Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына президента США.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая сейчас находится в Вашингтоне, выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

Проживающий в Голливуде россиянин Егор Ушков рассказал, что город Малибу почти полностью сгорел. Справиться с огнём пока не удаётся, ситуацию усугубляет сильный ветер, препятствующий работе авиации. Пожар назван самым разрушительным за всю историю штата.