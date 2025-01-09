Лондон, 9 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к вопросу урегулирования военного конфликта на Украине. С таким утверждением выступила британская газета Financial Times (FT).

Rod Lamkey/Global Look Press

«Вся команда одержима идеей силы и желанием выглядеть сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине», — сказано в статье.

В публикации говорится, что команда Трампа беспокоиться, что их будущие действия по урегулированию украинского кризиса будут сравнивать с выводом войск из Афганистана при президенте Джо Байдене. Отмечается, что слова Трампа о том, что он урегулирование конфликта займёт не 24 часа, а шесть месяцев, говорит о пересмотре им подхода к данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря рассказал, что уже четыре года не говорил с Трампом, при этом он готов к таким переговорам, если этого захочет избранный глава Белого дома.

7 января Трамп заявил, что знает о готовности президента РФ к переговорам, однако считает такие контакты возможными только после своего официального вхождения в должность. Он также не стал называть приблизительную дату контактов с российским лидером.

Ранее, 22 декабря 2024 года, избранный глава Белого дома также говорил о намерении встретиться с Путиным для урегулирования украинского конфликта. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что команда Трампане запрашивала контактов с российской стороной.

Ранее Путин отмечал, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Глава государства уточнил, что в ходе переговорного процесса Киеву необходимо учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий.

В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.