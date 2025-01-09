Москва, 9 января, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего старт процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода этой страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 9 января заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учётом этого обстоятельства», — отметил он.

Оверчук подчеркнул, что такое решение является суверенным выбором Армении, на который она имеет право.

Как ранее передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь рассмотрит парламент. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что данное решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС — другие нормы.

В июле 2024 года Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума, так как народ республики, по его словам, уже поддерживает вступление в Евросоюз. По его утверждению, страна готова быть с ЕС настолько близко, насколько сам союз сочтёт возможным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения напрасно сравнивает собственную древнейшую цивилизацию, существовавшую задолго до европейской демократии, с Евросоюзом, дела которого сегодня откровенно плохи.