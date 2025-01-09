Тбилиси, 9 января, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в убийстве россиянина Виктора Соловьёва во время разбойного нападения. Об этом 9 января сообщил телеканал «Рустави 2».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокаты фигурантов Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа просили освободить их под залог, но суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении их под стражу в качестве меры пресечения.

Отмечается, что во время судебного заседания задержанный Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в россиянина, ответил, что сделал это с целью защиты.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии вооружённые преступники напали на семейную пару из России во время путешествия. В ночь на 5 января на трассе Зугдиди — Джвари в сторону горнолыжного курорта Тетнулди машину супругов остановили местные жители. У мужчины они попросили насос для своего автомобиля, затем стали приставать к его жене, после чего открыли огонь. Нападавшие похитили женщину и через какое-то время выкинули из машины посреди дороги. Позднее полиция обнаружила машину нападавших со следами крови.

6 января МВД Грузии сообщило, что российский турист был убит. Преступники выбросили тело в реку, чтобы скрыть следы. В результате следственных действий полиция задержала двух человек. Им предъявили обвинения в грабеже, покушении на умышленное убийство и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Фигурантам грозит от 16 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

7 января «Российская газета» написала, что убитый в Грузии российский турист Виктор Соловьёв был успешным предпринимателем и заядлым путешественником, ему было 38 лет. На заработанные деньги он организовывал путешествия в компании друзей.