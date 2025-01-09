Курск, 9 января, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение на птицефабрике «Куриное царство» в Курской области. Об этом 9 января сообщили в региональном управлении МЧС.

Андрей Эрштрем/Известия

«Открытое горение ликвидировано. На месте остаются пожарно-спасательные подразделения для проведения проливки и разбора конструкций», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул 9 января в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. В результате пострадал один человек. 40-летнего сотрудника с ожогами рук забрали в областную клиническую больницу.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркнул, что информация об ударе беспилотника в качестве причины пожара пока не подтверждена. Предварительно, могла загореться электропроводка.

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м. К тушению привлекли порядка 60 человек и 17 единиц техники.