София, 9 января, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Поставки газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам. Об этом 9 января сообщает азербайджанское издание Trend со ссылкой на заявление компании «Булгаргаз».

Global Look Press

Отмечается, что транзит прекратили с 7 января. Болгарию уведомили об этом за сутки до этого.

В компании заявили, что «Булгаргазу» удалось оперативно заместить выпавшие объёмы топлива благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

«Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе», — заявили в болгарской компании.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Болгария впервые продала природный газ Молдавии. Поставка осуществлялась в тестовом режиме по Трансбалканскому трубопроводу. Врио главы «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что для этой сделки был оформлен специальный агентский договор, так как «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах.