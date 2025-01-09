Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 20:12 — ИА Регнум. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Об этом 9 января сообщила газета Daily Mail.

Global Look Press

«Исчезло живописное, выкрашенное в белый цвет здание с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушившейся каменной кладки, от которой сохранились только две дымовые трубы», — говорится в материале.

По информации издания, стоимость дома оценивалась в $4 млн. Хантер Байден арендовал его за 20 тыс. долларов в месяц. Кроме того, сгорел соседний дом, предназначенный для сотрудников службы безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 7 января на севере города Лос-Анджелес в Калифорнии вспыхнул крупный пожар. Огонь начал быстро распространяться, местами — со скоростью 112 км/ч. Президент США Джо Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Политик, которая сейчас находится в Вашингтоне, выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.

Проживающий в Голливуде россиянин Егор Ушков рассказал, что город Малибу почти полностью сгорел. В Голливуде практически повсюду пожары. Из-за смога жители ходят в масках, многие стараются не выходить из домов. Уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.