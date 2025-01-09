Москва, 9 января, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на уровне 102,2911 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора на 10 января 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что доллар подорожал на 61,14 копейки за период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Кроме того, юань вырос на 27 копеек, до 13,6934 рубля, а евро подешевел до 105,0893 рубля — на 1,0135 рубля.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты до конца 2024 года. 10 декабря регулятор сообщил, что ситуацию с курсом рубля удалось отыграть назад, до значений, которые были до его падения в ноябре.