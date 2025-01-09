ЦБ установил курс доллара на уровне выше 102 рублей на 10 января
Москва, 9 января, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на уровне 102,2911 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора на 10 января 2025 года.
Отмечается, что доллар подорожал на 61,14 копейки за период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.
Кроме того, юань вырос на 27 копеек, до 13,6934 рубля, а евро подешевел до 105,0893 рубля — на 1,0135 рубля.
Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты до конца 2024 года. 10 декабря регулятор сообщил, что ситуацию с курсом рубля удалось отыграть назад, до значений, которые были до его падения в ноябре.