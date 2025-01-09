Посёлок городского типа Горшечное, Курская область, 9 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Огромный столб дыма, поднимающийся 9 января над птицефабрикой «Куриное царство» в Курской области, сняли на видео очевидцы.

Кадр из видео

Густые серые клубы были видны с разных точек района. Одна из съёмок велась из машины, которую от места возгорания отделяло внушительных размеров поле. Издалека казалось, что дым в небе сливается с облаками.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что пожар локализован. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м, передаёт ТАСС. К тушению привлекли порядка 60 человек и 17 единиц техники.

По информации главы Горшеченского района Андрея Амерева, также в ликвидации возгорания участвуют пожарные расчёты из соседней Белгородской области. Спасатели предотвратили распространение огня на три корпуса птицефабрики.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января в результате пожара на курской птицефабрике пострадал один человек. 40-летнего сотрудника с ожогами рук забрали в областную клиническую больницу. Врио губернатора региона Александр Хинштейн подчеркнул, что информация об ударе беспилотника в качестве причины пожара пока не подтверждена. Предварительно, могла загореться электропроводка.