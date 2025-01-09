Цуг, Швейцария, 9 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG до 9 мая в качестве исключения. Соответствующее решение 9 января опубликовано на сайте суда.

"Окончательный мораторий на реструктуризацию долга компании Nord Stream 2 AG был в порядке исключения продлен до 9 мая 2025 года", - отмечается в сообщении.

При этом с момента получения решения компании даётся 60 дней на оплату всей суммы мелким кредиторам и направить соответствующие платёжные квитанции в суд. При несоблюдении срока выплат Nord Stream 2 AG будет признают банкротом без установления льготного периода.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

В апреле прошлого года страховщики оператора отказались возмещать ущерб, указывая, что якобы они пострадал в результате военных действий. Позднее компания Nord Stream AG увеличила требования к страховщикам, повысив их сумму в 1,4 раза — до 574 млн евро.

В конце декабря компания Transliq AG, временный управляющий оператор «Северного потока — 2» сообщила, что ожидаемые затраты на ремонт газопровода составляют 633 млн евро. По заверениям компании, СП - 2 полностью функционирует, и сформированы резервы для покрытия ожидаемых расходов на ремонт.