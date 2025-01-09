Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Артист Алексей Воробьёв, который экстренно эвакуировался из своего дома в США из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе, поделился кадрами бедствия в Instagram (принадлежит компании Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) 9 января.

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Перед эвакуацией артист опубликовал фотографию, на которой виден дым и разгорающийся пожар. Эту ситуацию актёр назвал «абсолютной катастрофой».

36-летний Воробьёв сообщил, что имущество спасти не удалось, однако с ним его пёс по кличке Моцарт. Отмечается, что сначала певец уехал в сторону пляжа, а затем добрался до отеля.

«Мы были вынуждены эвакуироваться, такие новости. Но самое главное, что пёсель со мной, потому что это единственное, из-за чего я переживал, когда вдруг увидел огонь», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 января на севере Лос-Анджелеса произошёл пожар. Скорость разносившего огонь ветра достигала 48 км/ч, местами в горах доходя до 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из-за стихийного бедствия из ряда районов были эвакуированы более 80 тыс. человек. Свыше 96 тыс. людей остались без электричества. По последней информации, в результате пожаров погибли как минимум пять человек.

В зону эвакуации в числе прочих зданий попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Вместе с этим дома ряда известных голливудских актёров, таких как Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон, Анна Фэрис и других, сгорели.

Действующий президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, Пентагон направил 10 вертолётов ВМС для тушения природных пожаров в Лос-Анджелесе.