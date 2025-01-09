Москва, 9 января, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» с момента выхода на российские экраны 1 января превысили 2 млрд рублей. Соответствующая информация указана на сайте ЕАИС Фонда кино.

Артем Геодакян/ТАСС TASS 77031915

Статистика учитывает предпродажи, на которые пришлось свыше 195 млн рублей. В первый день проката кинокартина собрала больше 215 млн рублей.

Основная прибыль пришлась на первый уикэнд, полностью выпавший на новогодние праздники. За этот период фильм собрал 1,9 млрд рублей. В течение второго уикэнда был собран почти 41 млн рублей.

Кинокартина стала приквелом к серии «богатырских фильмов», выходящей в прокат с 2021 года. Одним из них является «Последний богатырь». Сюжет нового фильма посвящён самому удалому богатырю Белогорья, которому просто необходимо оставаться лучшим, получая всеобщее восхищение. Для поддержания своего статуса Финист решает отправиться в путешествие по восточным землям, где столкнётся с различными испытаниями.

Роль богатыря исполнил Кирилл Зайцев, известный также по фильмам «Серебряные коньки» и «Гоголь». Также в картине сыграли Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и другие.

Ранее Зайцев поделился, что хотел бы получить премию «Оскар», но только за русскую киноленту. Его герой остро чувствует своё предназначение — защищать Родину и готов погибнуть в бою. А любой актёр нуждается в фильме, где мог бы показать всю свою мощь и получить за это награду, пояснил артист.

Пересильд же выразила готовность снова сыграть Бабу-ягу, отметив, что с нетерпением ждёт такой возможности. По признанию артистки, она на протяжении всей карьеры хотела сыграть именно сказочную колдунью.