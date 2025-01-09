Москва, 9 января, 2025, 18:39 — ИА Регнум. В Кремле ничего не знают об оскорблениях президента Азербайджана Ильхама Алиева со стороны члена Координационного совета при Общественной палате РФ Владимира Карасёва. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Global Look Press

Он также призвал ориентироваться на официальную позицию страны, которая определяется президентом России Владимиром Путиным и реализуется МИД и иными ведомствами.

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идёт речь… мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — уточнил Песков.

6 января господин Карасёв в своем Telegram-канале прокомментировал нецензурной фразой новость о том, что Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолёта «Азербайджанских авиалиний» под Актау.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт рейса Баку — Грозный разбился рядом с аэропортом Актау. В результате погибли 38 человек, 29 выжили, в том числе девять граждан России. Идёт международное расследование инцидента при участии российских специалистов.

Алиев 6 января потребовал наказать виновных в крушении лайнера. Ответственность за авиакатастрофу он возложил на представителей России.

Песков в свою очередь напомнил, что Москва заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании инцидента. Путин и Алиев дважды говорили по телефону. Российские власти дали поручения следственным органам, а специалисты из РФ оказывают содействие в международном расследовании, добавил он.