Санкт-Петербург, 9 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Актёр Анатолий Хропов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 60 лет. Об этом 9 января сообщила театральная мастерская «АСБ».

Кадр из видео Анатолий Хропов

«Печальная новость. В ночь с 5 на 6 января от нас ушёл талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов», — указано на странице мастерской в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что прощание с артистом состоится в субботу, 11 января, в городском крематории Санкт-Петербурга на Шафировском проспекте. Также попрощаться с Хроповым можно будет в морге Елизаветинской больницы.

В театре «Особняк» актёр исполнил роль Бориса в спектакле «Машина едет к морю». Там его назвали прекрасным актёром, остававшимся профессионалом, невзирая на трудности.

Хропов получил медицинское образование в училище и работал фельдшером скорой психиатрической помощи. Параллельно посещал студию народного творчества. В 1989 году окончил ЛГИТМиК, после служил в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета. С 2006 года исполнял роли в театрах Москвы.

В качестве актёра он также мог запомниться зрителям по сериалам «Морские дьяволы», «Папины дочки», «Невский» и другим. На радио он вёл развлекательные программы, в числе которых передача о футболе «Раз, два, три, «Зенитушка», дави!».