* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Жена комика Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Полина Чистякова сообщила, что собрала «тревожные чемоданы», готовясь к возможной эвакуации из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Кадр из видео Полина Чистякова

«Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Всё ещё в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание», — написала она в Telegram.

8 декабря блогерша рассказала, что в том районе, где они проживают, чувствуется сильный запах гари и перестала работать служба доставки. Ей пришло сообщение о том, что жителей района могут эвакуировать.

Как передавало ИА Регнум, 7 января на севере города Лос-Анджелес в Калифорнии вспыхнул крупный пожар. Огонь начал быстро распространяться, местами — со скоростью 112 км/ч. Президент США Джо Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

Проживающий в Голливуде россиянин Егор Ушков рассказал, что город Малибу на западе округа Лос-Анджелес почти полностью сгорел. В Голливуде практически повсюду пожары. Из-за смога жители ходят в масках, многие стараются не выходить из домов. Уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.