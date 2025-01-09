Посёлок городского типа Горшечное, Курская область, 9 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Пожар начался в корпусах птицефабрики АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области. Об этом 9 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Павел_Бедняков/Известия

«Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, пожарным удалось не допустить возгорания большинства корпусов и оперативно эвакуировать сотрудников из зоны возгорания.

Отдельно Хинштейн подчеркнул, что информация об ударе беспилотника в качестве причины пожара пока не подтверждена. Предварительно, могла загореться электропроводка. Окончательный вердикт вынесут специалисты после проверки. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря прошлого года пожар произошёл в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Борьба с ним была затруднена из-за того, что на предприятии нет водоснабжения. В результате возгорания пострадал один человек. На предприятии было 70 работников, они сами покинули место происшествия. В тушении пожара участвовали 95 спасателей и 35 единиц техники.