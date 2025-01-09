Озёрск, Челябинская область, 9 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Первый энергоблок Южноуральской АЭС в городе Озёрске Челябинской области начнёт работать в 2038 году. Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства России.

Sputnik/РИА Новости

Мощность первого энергоблока составит 1255 МВт. Второй энергоблок той же мощности планируется ввести в эксплуатацию в 2040 году.

Станция строится в 140 км северо-западнее Челябинска в посёлке Метлино, который входит в Озёрский городской округ. Поблизости от объекта находится химкомбинат «Маяк» и Восточно-Уральский радиационный заповедник.

Строительство Южноуральской АЭС началось в 1982 году, но после случившейся через четыре года аварии на Чернобыльской АЭС возведение объекта приостановили, а в 1993 году окончательно закрыли.

В августе 2023 года в «Росатоме» заявили, что вопрос о строительстве Южноуральной АЭС снова обсуждается.

В июне прошлого года глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что госкорпорация ведёт в стране строительство семи атомных энергоблоков и ещё 39 — за рубежом. Ранее президент заявлял, что в общем объёме энергобаланса страны доля атомной энергии должна вырасти как минимум до 25%.