Кировск, Мурманская область, 9 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Победители конкурса «Это у нас семейное» Ковалевские из Мурманской области, вернувшись из призового путешествия, рассказали историю своего рода, начиная с XIX в. Ей 9 января поделилась пресс-служба конкурса.

Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное» Победители конкурса «Это у нас семейное» Ковалевские из Мурманской области

«Мы ведём историю рода от 1805 года — данные этого периода установлены точно. Но есть сведения, уходящие в 1650 год, и мы работаем над тем, чтобы они каким-либо образом подтвердились», — поделился глава семейства Михаил.

Имена всех известных родственников нанесли на холст Древа рода — это более 360 человек. Холсту же дали название «История длиной 5 метров и глубиной несколько веков».

По его словам, в семье Ковалевских были разные специалисты, но лидируют среди них представители медицинских и технических специальностей. Общий трудовой стаж медиков составил более 300 лет, а технических специалистов — 250 лет. Сам Михаил работает старшим научным сотрудником Геологического института ФИЦ КНЦ РАН, проводя исследования в области геофизики и петрофизики. Вместе с командой он разработал уникальный инновационный акустополяризационный метод оценки физических свойств горных пород. Его супруга Татьяна трудится врачом-кардиологом в Апатитско-Кировской центральной районной больнице.

Дедушка семейства Василий дополнил, что в роду занимались и агросельскохозяйственной деятельностью. Внуки Настя и Миша учатся в школе. Девочка уже целых пять раз побывала в «Артеке», а её брат отдал предпочтение горным лыжам и компьютерным технологиям.

Михаил отметил, что семью объединяют традиции. Если кто-то занимается какой-либо общественной деятельностью, то все родные присоединяются. Также они проводят в Кировске День рода, на который приезжают родственники из отдаленных регионов России.

В качестве приза Ковалёвы получили путешествие на Байкал и сертификат на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего в поездке приняли участие 12 членов семьи. По словам Михаила, они любят отправляться в путешествия на дальние расстояния на машинах. Удалось побывать не только в России, но Байкал впечатлил семейство непредсказуемостью и разнообразием народностей, исповедующих разные религии.

Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Отдельно Михаил отметил важность сохранения, поддержки и развития семейных традиций как основу российского общества. Бабушка Лариса добавила, что без «семейного фундамента» невозможно было бы организовать такой масштабный конкурс, защищающий духовную составляющую государства.

Как сообщало ИА Регнум в декабре прошлого года, многие участники конкурса «Это у нас семейное» оказывают бескорыстную помощь на постоянной основе. Они собирают посылки для бойцов специальной военной операции, проводят субботники, берут шефство над приютами для бездомных животных. Одна из семей учредила автономную некоммерческую организацию «ДОН», занимающуюся помощью участникам СВО и их семьям. За счёт сотрудничества с более чем 500 волонтёрами конкурсанты за 40 поездок на новые территории доставили несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В финале 32 команды из 26 регионов России получили путевки и сертификаты. Всем 300 семьям-финалистам также предоставили путёвки в путешествия.

В составе победителей 227 человек. Среди них 89 детей, 70 родителей, 40 представителей поколения бабушек и дедушек, три прадедушки и прабабушки. Самым юным победителям пять лет, а самому взрослому — 79 лет.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс «Это у нас семейное» стал интересным и народным проектом. Он поблагодарил участников за пример крепкой семьи, искренней любви и настоящей верности.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с организацией «Россия — страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счёт федерального бюджета.