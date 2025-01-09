Варшава, 9 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. В странах Европейского союза нарастает поддержка пророссийских партий, которые выступают за прекращение конфликта на Украине и говорящих об отрицательных последствиях разрушения связей с Россией, что может угрожать единству Европы. Такое мнение 9 января высказал польский аналитик-международник из Фонда Казимежа Пуласки Бартломей Кот.

Global Look Press

«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлёвскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — процитировало его слова издание Fakt.

По словам эксперта, к влияющим на смену настроений в европейском обществе причинам можно отнести ухудшение уровня жизни и повышение стоимости энергоресурсов, а связь этих факторов с непрекращающимся украинским конфликтом вынуждает электорат во множестве стран ЕС отдавать голоса против устоявшихся политических сил.

При этом часть населения Европы уверена, что скорейшее разрешение конфликта между Россией и Украиной будет способствовать возвращению периода экономического расцвета, добавил Кот.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января журнал Forbes написал, что глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с сокращением финансовой поддержки от ЕС на фоне негативных последствий от остановки транзита российского газа через украинскую территорию. Уточнялось, что в первый же день после прекращения транзита цены на газ в Европе возросли сразу на 4%.

Немецкое издание Berliner Zeitung 1 января написало, что странам ЕС необходимо наладить отношения и выстроить диалог с Россией, чтобы облегчить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Автор публикации отметил, что это станет возможным, если европейские политики перестанут потакать всеобщей повестке и начнут принимать самостоятельные решения.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина не может даже существовать без поддержки стран Европы. Глава государства добавил, что Киев фактически «клюёт с руки» ЕС.