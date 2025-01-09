Берлин, 9 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Женщина бросила предмет, похожий на тарелку с пеной для бритья, внешне напоминающую торт, прямо в лицо лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) и бывшего министра финансов Кристиана Линднера. Об этом 9 января заявила газета Nordkurier.

Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл во время избирательной компании политика в городе Грайфсвальд. Издание уточняет, что предмет, похожий на торт, был выполнен из пены для бритья.

«Сливки были бы лучше. Я с гордостью буду носить эти следы борьбы», — заявил с Линднер, а затем продолжил речь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940436" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экс-министру финансов Германии Кристиану Линднеру бросили «торт» в лицо

По данным газеты, девушка придерживалась левых политических взглядов. Перед началом предвыборного мероприятия молодые люди, в числе которых была нападающая, провели демонстрацию перед зданием. Среди требований было увеличение выделения средств на уход за больными.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства из-за отказа действующего на тот момент министра финансов Линднера согласовать увеличение расходов на 2025 год на оказание помощи Украине. После этого лидера СвДП отправили в отставку.

Как пояснил канцлер Германии Олаф Шольц, политик «слишком часто не оправдывал его доверие» ради краткосрочного выживания СвДП. В результате коалиция, в которую входили СДПГ, СвДП и «Зелёные», распалась.

Затем 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря распустил бундестаг 20-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 23 февраля следующего года.