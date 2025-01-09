Москва, 9 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Американская корпорация Google собирается следить за пользователями, позволив рекламодателям использовать так называемый фингерпринтинг — метод идентификации устройств, основанный на анализе их программного и аппаратного обеспечения. Об этом заявили эксперты.

Александр Казаков/Известия KAZ 5918

«Google неоднократно попадал в скандалы, связанные с незаконным сбором данных. И фингерпринтинг — это только новый инструмент для усиления контроля над пользователями. Такие действия показывают, что западный IT-гигант не заинтересован в соблюдении прав людей», — отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он подчеркнул, что российские онлайн-платформы, напротив, развиваясь, уважают конфиденциальность пользователей и соблюдают требования российского законодательства.

Эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов обратил внимание на то, что фингерпринтинг от Google — это ещё один пример того, как корпорации ставят интересы рекламодателей выше конфиденциальности пользователей.

«Эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения. В то время как Google открыто нарушает нормы приватности, отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы, ориентируясь в первую очередь на интересы пользователей, а не бизнеса. Также наши платформы строго следуют требованиям российского законодательства», — указал эксперт.

В декабре 2024 года Google объявил, что с 16 февраля позволит рекламодателям использовать фингерпринтинг. Этот метод рассматривается как альтернатива сторонним cookie-файлам для отслеживания действий в интернете.

Британский регулятор ICO выразил обеспокоенность решением Google, считая, что оно угрожает конфиденциальности пользователей. Там отметили, что такой метод лишает людей права выбирать, каким образом обрабатываются их данные.

Google неоднократно подвергался критике за нарушение конфиденциальности пользователей и сбор персональных данных без их согласия. Например, в 2020 году против компании был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что Google отслеживал действия пользователей в браузере Chrome даже в режиме «инкогнито». В рамках урегулирования этого иска в декабре 2023 года компания согласилась удалить или деидентифицировать миллиарды записей данных, собранных в приватном режиме.

В 2023 году Google согласился выплатить 93 млн долларов в рамках урегулирования спора о введении в заблуждение пользователей относительно отслеживания их местоположения без их согласия.

В 2020 году Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Google, утверждая, что компания не получила явного согласия потребителей при расширении использования их личных данных и изменении политики конфиденциальности.

Как передавало ИА Регнум, в России Google неоднократно подвергался штрафам за нарушение законодательства. Так, 18 ноября суд в Москве оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещённой информации.

До этого, 6 ноября, в отношении корпорации Google был составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора в размере 6 млн рублей.

Ранее суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.