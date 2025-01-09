Рамштайн-Мизенбах, Германия, 9 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе 25-го заседания контактной группы по поддержке Украины на военной базе Рамштайн в ФРГ упрекнул союзников Киева за задержки в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).

Global Look Press

«Мы благодарны за системы ПВО, которые вы предоставили, но нам нужно и то, что вы пообещали», — процитировало его слова украинское издание «Страна. ua».

Глава киевского режима также призвал западные страны ввести санкции в отношении российского энергетического сектора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США Киеву пакета военной помощи в размере 500 млн долларов. Он станет последним при администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США написало, что в Вашингтоне признают, что поставки баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не переломили ситуацию в украинском конфликте в пользу Киева. Американский чиновник отметил, что большая часть вооружений и снарядов Украине уже поставлена.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.