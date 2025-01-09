Москва, 9 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Разлив мазута после крушения танкеров в Чёрном море стал одним из самых серьёзных экологических вызовов последних лет. Об этом 9 января заявил президент России Владимир Путин.

Global Look Press

Он напомнил, что изначально создали рабочую группу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на региональном уровне, позже — на федеральном. К концу декабря было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня.

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