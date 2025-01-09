Москва, 9 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Результаты реализации национальных проектов будут оцениваться не «по бумагам», а по улучшению жизни людей. Об этом 9 января заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Олег Елков/ТАСС

Глава государства попросил Госсовет, правительство и руководство регионов приложить все возможные усилия для того чтобы все намеченные в рамках нацпроектов цели и задачи были достигнуты, реализованы и решены.

Путин подчеркнул, что в этом вопросе очень важно, чтобы подготовленные в рамках нацпроектов документы не расходились с реалиями жизни.

«Как и говорил уже неоднократно, будем оценивать результаты [реализации нацпроектов] не по бумагам, а потому, как предпринимаемые нами действия и проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 января правительство РФ утвердило Единый план достижения целей развития страны до 2030 года. Документ будет главным ориентиром по выполнению поставленных президентом задач для министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний. Он носит межотраслевой характер.

Президент РФ 31 декабря 2024 года поручил с 1 января обеспечить реализацию новых национальных проектов. В числе прочих глава государства дал поручение утвердить национальный проект по развитию космической деятельности, рассчитанный до 2030 года и предусматривающий комплексные задачи и цели.