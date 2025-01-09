Шанхай, Китай, 9 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. В Шанхае в ходе проверки выявили 47 магазинов, торгующих поддельными товарами, которые представлялись российскими. Об этом 9 января сообщило ECNS.

Sun Fanyue/Global Look Press

Уточняется, что торговые точки вели работу без необходимых лицензий и регистрации. При этом ряд магазинов называли себя «национальными павильонами», не имея официального разрешения и обманывая посетителей. В некоторых точка была низкая доля реальных российских товаров. Сомнительная же продукция нередко имела исковерканные названия на русском языке, например мороженое «Русская плитахолода», колбаса «Благородные кишки» или «Кукурузная кишка охотника».

«Бюро по надзору за рынком приняло меры, которые требуют от предприятий вести надлежащую документацию для проверки законности своей продукции и обеспечения чёткой маркировки и демонстрации товаров из разных мест происхождения отдельно», — указано в сообщении.

Отдельно магазины обязали обеспечить понятную маркировку, с помощью которой можно отличить импортные товары от китайских.

Накануне торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский отметил, что в Китае стала пользоваться популярностью российская продукция. Наибольший интерес вызывают молочка, косметика, бытовая химия, сладости. Магазины российских товаров в последнее время встречаются не только в крупных мегаполисах, но и в городах поменьше, добавил он.

В начале января Федеральная таможенная служба сообщила, что на долю КНР приходится более трети от товарооборота России ― 33,8%. Следом идут Индия (8,8%), Турция (8,3%), Белоруссия (7,1%).

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что структура торговли между Россией и Китаем продолжает оптимизироваться. Также динамично развитие наблюдается в сфере услуг, трансграничной электронной торговле и других новых направлениях взаимодействия двух стран, подчеркнул дипломат.