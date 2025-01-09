Таймырский район, Красноярский край, 9 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Специалисты государственного природного биосферного заповедника «Центральносибирский» оценили состояние популяций основных промысловых рыб, обитающих в реках полуострова Таймыр на севере Красноярского края. Исследования прошли при поддержке «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые изучили популяции рыб в реках Таймыра

Учёные сфокусировали внимание на наиболее распространенных видах рыб — щуки обыкновенной, налима и чира. Эти виды — объекты промысла коренных народов Севера. Исследования проводились в бассейнах рек Енисей, Пясина, Хета и устье Агапы.

Биологи проанализировали более 100 проб, собранных во время экспедиции по полуострову. Ключевой методикой для оценки состояния ихтиофауны Таймыра стал микроядерный анализ. Цитогенетическое исследование помогает с высокой точностью оценить степень воздействия окружающей среды на живые организмы, выявляя мутагенные изменения биологических видов в случае агрессивного влияния в местах их обитания.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые изучили популяции рыб в реках Таймыра

В результате учёные сделали вывод, что популяции промысловых рыб находятся в хорошем состоянии, полученные данные свидетельствуют практически о полном отсутствии стрессовых факторов в среде их обитания. Наиболее стабильным и устойчивым к изменениям условий окружающей среды оказался налим.

Кроме того, ученые провели опрос жителей поселка Волочанка и представителей семейно-родовой общины «Коу-Кюнь». Результаты опроса показали, что количество выловленной рыбы, а также её качество остались неизменными и полностью удовлетворяют потребности местных жителей.