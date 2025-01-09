Братислава, 9 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Словакия примет жёсткие ответные меры против Киева, если вопрос с транзитом газа не будет решён. Об этом заявил 9 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передаёт агентство Reuters.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

На встрече с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном Фицо уточнил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на Украине, однако если проблема не разрешится, Словакия будет вынуждена прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину и сократить помощь беженцам.

«Мы бы могли использовать своё право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной», — приводит издание его слова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Фицо заявил, что Братислава может потребовать возмещения ущерба от Киева из-за решения последнего о прекращении транзита газа из РФ. Вместе с тем он указал на то, что Словакия обеспечена газом в достаточном количестве для внутреннего использования, добавив, что в 2025 году не ожидается роста цен на голубое топливо.

Пресс-служба «Газпрома» 1 января проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа киевского режима продлевать соответствующее соглашение. Премьер Словакии отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Европейского союза и при этом никак не навредит России.

8 января Фицо заявил, что стабильные поставки газа в республику стали главным результатом его переговоров с Москвой. Он также обвинил Украину в нанесении ущерба его стране отказом от продления транзитного соглашения по газу из РФ в конце 2024 года.