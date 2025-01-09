Москва, 9 января, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На совещании главы государства с правительством Хуснуллин упомянул, что выдача ипотеки в последнее время значительно сократилась.

«Мы как бы терпим пока. Но готовим ряд предложений, как можно всё-таки поддержать и граждан в этой ситуации, особенно по семейной ипотеке, по малым городам, где нет сегодня строительства», — отметил Хуснуллин, говоря о ситуации в строительной отрасли.

Он добавил, что хотел бы отдельно доложить президенту по этому вопросу.

«Просил бы это сделать как можно быстрее», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что лимитов на выдачу со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Он заверил, что программы льготных семейной и сельскохозяйственной ипотек сохранятся.

20 декабря Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, отметил, что семейная ипотека под 6% должна быть сохранена «без всяких изъятий». Глава государства также призвал распространить такую программу на вторичный рынок.

Хуснуллин отметил, что Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список, где разрешат семейную ипотеку на вторичное жильё, так как в этих городах строится много жилой недвижимости. Вице-премьер также отметил, что распространение семейной ипотеки на вторичную недвижимость не должно влиять на ввод новых жилых зданий.

В начале декабря министр финансов Антон Силуанов проинформировал, что проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в 2025 году не будет. Он добавил, что трудности ранее возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки, и требовалось найти дополнительные ресурсы.