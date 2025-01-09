Вашингтон, 9 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден во время брифинга, посвящённого бушующим в Калифорнии лесным пожарам, похвастался, что стал прадедушкой.

Global Look Press

Комментируя ситуацию с пожарами, политик заявил, что власти страны делают всё для борьбы с огнём и разрушениями. Важно, чтобы люди вернулись к нормальной жизни. Это будет непросто и займёт немало времени, отметил Байден.

Затем президент рассказал, что в Калифорнии живёт его сын с женой. Накануне семья получила сообщение о том, что её дом сгорел дотла. Позже выяснилось, что это не так.

«Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. Четыре с лишним килограмма, девочка. То есть мальчик. Так что, думаю, мы будем помнить этот день по множеству разных причин», — заявил Байден 8 января.

Как передавало ИА Регнум, 7 января на севере города Лос-Анджелес в Калифорнии вспыхнул крупный пожар. Огонь начал быстро распространяться, местами — со скоростью 112 км/ч.

Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

Сын избранного американского президента Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в соцсети упрекнул власти Лос-Анджелеса в том, что они в 2022 году передали Украине «лишнюю» часть оборудования, предназначенного для тушения пожаров.