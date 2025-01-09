Москва, 9 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. На новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 трлн рублей. Об этом 9 января заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Общий объём финансирования из всех источников, Владимир Владимирович, вами поставлена задача 4,5 трлн [рублей]», — рассказал он в ответ на вопрос главы государства о том, сколько средств до 2030 года будет выделено на новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Путин отметил, что в рамках этого проекта наиболее важным элементом является модернизация объектов питьевого водоснабжения, и спросил, какие задачи ставит Минстрой в этом вопросе.

Файзуллин ответил, что в рамках программы «Чистая вода» в новом федеральном проекте предусмотрено в том числе федеральное финансирование около 53 млрд рублей, также в ней есть финансирование со стороны регионов, кроме того Минстрой намерен потребовать довести до 80% ежегодное расходование средств ресурсоснабжающих организаций. В общей сложности до 2030 года должно быть модернизировано 2 тыс. таких объектов, добавил он.

«Пожалуйста, прошу вас держать это (вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения в РФ — Прим. ред.) на особом контроле. Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым», — заявил главе Минстроя президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря 2024 года Путин поручил с 1 января обеспечить реализацию новых национальных проектов. Президент РФ утвердил в этот день перечень документов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Среди прочего глава государства дал поручение утвердить национальный проект по развитию космической деятельности, который рассчитан до 2030 года и предусматривает комплексные задачи и цели. Ответственными за это были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.