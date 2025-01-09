Киев, 9 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) с начала российской спецоперации подали в розыск более чем на 500 тыс. военнообязанных, которых заподозрили в уклонении от службы. Об этом 9 января рассказала офицер управления коммуникаций командования сухопутных войск Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Киндратив.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Свыше 500 тыс. лиц… были поданы (ТЦК) в розыск для органов полиции», — заявила она в эфире радиостанции «Киев FM».

Офицер ВСУ уточнила, что это количество уклонистов относится к периоду с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

Как сообщало ИА Регнум, ирландский журналист Чей Боуз 4 января заявил, что украинская армия истощается из-за массового дезертирства. По его словам, на этом фоне в ряды ВСУ людей берут прямо с улиц и собираются призывать в них 18-летних юношей.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 1 января заявил, что украинские формирования уже фактически разбежались. Он добавил, что необученные мобилизованные украинцы либо гибнут на передовой, либо сбегают из воинских частей.

Командир ВСУ 17 декабря 2024 года рассказал польскому изданию Wiadomości, что в некоторых подразделениях украинской армии количество дезертиров превышает число убитых и раненых. Он также пожаловался на то, что прибывшие на фронт новобранцы не подготовлены должным образом.