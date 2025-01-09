Москва, 9 января, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание с правительством по вопросу запуска новых национальных проектов. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней. Как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», — цитируются слова главы государства.

Представить доклады по запуску нацпроектов Путин предложил вице-премьеру Александру Новаку и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Однако прежде российский лидер решил уделить время оперативным вопросам. Он предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину доложить о работе систем ЖКХ в период новогодних праздников.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января российское правительство утвердило Единый план достижения целей развития страны до 2030 года. В него вошли 19 нацпроектов, сформированных правительством, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и другие документы. План предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

В конце декабря Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января 2025 года. Ранее он также выступил с инициативой изложить информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах в понятном для граждан справочнике.