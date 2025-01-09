Москва, 9 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) передаст бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом 9 января сообщила пресс-служба МОК.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Комитет предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — процитировало ТАСС ответ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа МОК вручил американским фигуристам золотые медали за командный турнир на зимних Играх в Пекине. Серебряные награды достались японской сборной. Фигуристам сборной России должны были вручить бронзу, но они не получили приглашения.

Российские фигуристы обратились в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии. Спортсмены сочли, что отсутствие приглашений нарушает их права как олимпийских призёров.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира после того, как 29 января CAS дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, лишив её золотой медали Игр.