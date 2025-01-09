Москва, 9 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева может вспомнить о членстве страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или ещё вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Алиев назвал Армению источником угрозы для Южного Кавказа, а независимое армянское государство — «фашистским». По его словам, поскольку Азербайджан соседствует с «фашистским государством», и опасность не исчезла, то «фашизм должен быть уничтожен».

Пашинян после этого заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику и тем самым «легитимизировать» эскалацию в регионе.

В мае 2024 года Ереван и Баку согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района. Армения согласилась уступить Азербайджану четыре приграничных села.

В ноябре Алиев заявил, что республики близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. По его словам, подписание соглашения задерживается по вине Еревана.