Дамаск, 9 января, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Жену бывшего президента Сирии Асму Асад заподозрили в связях с британской разведкой до замужества с Башаром Асадом. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на документы, представленные оппозиционным сирийским журналистом 8 января.

Balkis Press/ABACA

По данным телеканала, мать Асмы Сахар аль-Ахрас могла организовывать для своего будущего зятя тайные встречи с представителями британской разведки и спецподразделений армии, а сама Асма могла сотрудничать с MI5 и MI6.

«Журналист Низар Наюф опубликовал документы, которые, по его словам… содержат дополнительные подробности о связях британской разведки с Асмой аль-Асад, поскольку она получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне при поддержке сотрудницы британской разведки Элизы Боулер, которая обеспечила ей работу», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы статьи уточняют, что бывший президент страны Хафез Асад мог знать о контактах с иностранной разведкой и был против такого брака. Также отмечается, что изданию не удалось проверить достоверность документов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где ему и его семье предоставили убежище. Асма Асад приехала в Россию раньше мужа для лечения.

25 декабря газета The Telegraph сообщила, что Асма переживает рецидив острой лейкемии. Уточнялось, что супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекции, сейчас ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми.