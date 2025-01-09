Москва, 9 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России получили партию новых роботизированных наземных дронов «Депеша» грузоподъёмностью до 200 кг. Об этом 9 января сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

t. me/rostecru

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил в войска партию дронов «Депеша». Это многофункциональные дистанционно управляемые платформы на колёсном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа», — говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Отмечается, что конструкция беспилотника позволяет монтировать на нём различное оборудование, что позволяет использовать его для большого спектра задач.

«Например, она [платформа] способна быстро доставить на передовую груз массой до 200 кг — провизию, топливо, оборудование — и эвакуировать раненых в тыл», — уточняется в сообщении.

У «Депеши» независимая подвеска и она обладает высокой манёвренностью с максимальной скоростью движения 30 км/ч, а также может перемещаться на большие расстояния. Элементы роботизации беспилотника обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».

«Сегодня мы создаём программно-аппаратные решения, которые могут превратить в робота, по сути, любую боевую машину, в том числе танк, БМП, самоходное орудие. Такой подход позволяет применять технику на самых опасных направлениях без риска для наших бойцов», — заявил член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря 2024 года «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отчитался о выполнении контрактов прошлого года по поставке в Вооружённые силы РФ танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. В войска направили два эшелона с боевой техникой.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) 28 декабря передал Минобороны РФ первые два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. По словам официального представителя УЗГА, включение УТС-800 в систему летного обучения пилотов существенно уменьшит стоимость подготовки курсантов при её высокой эффективности.