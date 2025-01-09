Ереван, 9 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану ряд мер по установлению стабильности и мира в регионе. Об этом он сообщил 9 января в Telegram-канале.

Roman Naumov/Global Look Press Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Пашинян пояснил, что для установления долгосрочной стабильности нужно воздерживаться от эскалации во взаимном диалоге, продолжать процесс демаркации на основе опыта разграничения на участке Беркабер-Воскепар, заключить мирный договор, который уже готов на 90%, и распустить Минскую группу ОБСЕ.

В числе прочих отмечается также необходимость реализовать проект «Перекресток мира» для решения логистических проблем двух стран, ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, решить проблему беженцев, задержанных и пропавших без вести, отказаться от взаимных претензий и сформировать механизм взаимного контроля над оружием.

Он также негативно оценил заявления Азербайджана о «возвращении беженцев из Западного Азербайджана», назвав это нарушением территориальной целостности Армении.

«Ставя под сомнение право Республики Армении иметь обороноспособную армию в контексте обстоятельств… официальный Баку пытается получить возможность осуществить беспрепятственную агрессию против Республики Армения», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года Ереван и Баку согласовали пограничную линию в районе армянской Тавушской области и азербайджанского Газахского района. Армения согласилась уступить Азербайджану четыре приграничных села.

В июле азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что заключение мирного договора с Арменией невозможно до тех пор, пока Ереван не внесёт изменения в конституцию страны. Они предполагают окончательный отказ Армении от Нагорного Карабаха.

В ноябре Алиев заявил, что республики близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. По его словам, подписание соглашения задерживается по вине Еревана.

8 января Пашинян заявил, что Азербайджан провоцирует Армению на агрессивную риторику. Отмечалось, что Армения не станет отвечать на провокации Алиева, который назвал армянское государство фашистским и «преградой между Турцией и Азербайджаном».